Dans un communiqué du 14 octobre 2022, le Snuipp-FSU dénonce le PLF 2023 (lire sur AEF) qui "entérine la suppression de 1 117 postes dans le primaire pour la rentrée 2023 alors que la baisse démographique aurait pu permettre de meilleures conditions d’enseignement et d’apprentissage". Ce budget, selon le syndicat, "tourne le dos aux enjeux et besoins réels du service public d’éducation pour réduire les inégalités scolaires et garantir de meilleures conditions de scolarisation aux élèves et de travail pour les personnels". Le Snuipp alerte sur les "difficultés qui vont s’amplifier" en raison de la mobilisation actuelle des "moyens de remplacement sur des postes à l’année pour pallier le manque d’enseignants". Il dénonce le fait que "les Rased et l’enseignement spécialisé soient une nouvelle fois délaissés". Le Snuipp demande "un plan d’urgence avec un engagement budgétaire pluriannuel".