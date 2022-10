Urgences et soins non programmés : un arrêté reprend les recommandations de la mission Braun

Les recommandations de la mission flash sur les urgences et les soins non programmés conduite par François Braun avant qu’il devienne ministre de la Santé ont été reprises dans un arrêté paru ce mardi au Journal officiel. Il acte l’octroi aux médecins exerçant à titre libéral, du mois de juillet au 30 septembre 2022, d’un supplément de rémunération de 15 euros pour tout acte de soins non programmés après régulation par le service d’accès aux soins. De plus, le recrutement d’assistants de régulation médicale d’urgence est ouvert aux candidats à l’obtention du diplôme d’assistant de régulation médicale et non aux seuls détenteurs de ce diplôme, sous réserve d’obtention du diplôme. Lles établissements de santé sont aussi autorisés à mettre en place une organisation permettant d’orienter les patients dont l’état de santé ne relève pas de la médecine d’urgence vers une offre de soins adaptée.