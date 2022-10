L’Institut Pasteur est l’établissement français ayant accueilli le plus de prix Nobel dans ses murs depuis le début du XXe siècle, avec sept lauréats, contre six pour PSL. Historiquement, il est égalé par l’ancienne université de Paris, avant sa dissolution. 16 autres établissements français ont eu aussi des lauréats du prix Nobel de physique, chimie, physiologie-médecine ou économie au fil des décennies. L’École polytechnique et Paris-Saclay sont les derniers en date, avec Alain Aspect primé en 2022 en physique, la discipline scientifique qui domine parmi les lauréats rattachés à la France.