Confinements et télétravail incitent les salariés à quitter les grandes métropoles et les centres urbains

Entre avril 2020 et avril 2021, les salariés du privé déménagent davantage qu’au cours des douze mois précédents (12,3 % contre 11,8 %), constate la Dares , dans une étude publiée le 17 mars 2022 dédiée à la mobilité géographique des salariés durant la crise sanitaire. Les salariés qui déménagent au-delà de 100 kilomètres quittent plus fréquemment qu’au cours de l’année précédente les départements comptant une grande métropole. C’est particulièrement le cas en Île-de-France. Les professions recourant le plus au télétravail contribuent particulièrement à ces mouvements.