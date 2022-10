"TotalEnergies annonce la signature avec la CFE-CGC et la CFDT d’un accord majoritaire sur les salaires 2023", vendredi 14 octobre 2022, après plus de quinze jours de grève dans les raffineries et dépôts de carburant. Le texte prévoit "une enveloppe d’augmentations salariales pour 2023 de 7 %", précise le groupe pétrolier. La CGT, qui a quitté la négociation dans la nuit, annonçait vouloir poursuivre la mobilisation.