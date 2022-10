En ouverture de la seconde journée des rencontres nationales des missions locales organisées à Tours le 14 octobre 2022, Le ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion, assure partager leur approche globale de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, et des jeunes en particulier. Une nécessité qui semble d’autant plus importante à Olivier Dussopt que l’objectif gouvernemental de plein-emploi à l’horizon de la fin du quinquennat conduit nécessairement à suivre davantage de personnes qui s’en trouvent éloignées qu’en période de chômage de masse.