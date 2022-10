"Ce qui me choque un peu dans cette réforme, je ne vous le cache pas, c’est l’échelon départemental", reconnaît Martine Monteil, sur France 5 jeudi 13 octobre 2022. L'ex-DRPJ et ex-DCPJ a estimé que la réforme esquissée dans le cadre des DDPN et de la structuration de la filière investigation "interpelle", tout en se disant "pas contre la réforme". Il faudrait "l’adapter peut-être au terrain", là où les effectifs de la PJ sont faibles et la sûreté départementale "rame". Globalement, "l’air du temps n’est pas forcément à se rétrécir mais à s’élargir", a souligné Martine Monteil.