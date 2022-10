La 16e édition du prix Jeunes Talents France L’Oréal-Unesco pour les femmes et la science récompense 35 doctorantes et postdoctorantes "d’exception", mercredi 12 octobre 2022. Pour cette édition, les chercheuses "sont toujours plus nombreuses à consacrer leurs recherches à des thématiques environnementales", salue Alexandra Palt, DG de la fondation l’Oréal, dans le document de présentation des lauréates. Selon elle, "exclure ou minimiser le rôle des femmes en sciences grève d’emblée la capacité à remporter la bataille face aux grands défis d’aujourd’hui".