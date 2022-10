Le 22 septembre 2022, le "Village des solutions" de l’Afpa à Vénissieux (Rhône) a été inauguré en présence d’Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion, et Carole Grandjean, ministre déléguée en charge de l’Enseignement et de la formation professionnels. Il s’agit d’un "Village Afpa", dispositif lancé en 2019 et appelé à essaimer sur le territoire national (lire sur AEF info). À Vénissieux, le "Village des solutions" a une "coloration industrielle" et réunit 45 partenaires, souligne auprès d'AEF info Alexandra Chambaz, directrice des centres Afpa de Lyon Métropole.