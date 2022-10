Le HCERES souligne "l’excellence scientifique de la recherche" menée à l’Ifremer, ce, après "de profondes mutations" comme le "transfert de son siège social à Brest et l’unification de la Flotte océanographique française". Toutefois, prévient-il dans son rapport d’évaluation de l’institut (1), publié le 20 octobre 2022, "les énergies doivent rester mobilisées, surtout en ce qui concerne les ressources humaines, le modèle financier et l’innovation". "Même si le gué n’est pas encore totalement franchi, le plus compliqué a été accompli", résume le HCERES qui formule 8 recommandations.