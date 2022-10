Lundi 24 octobre 2022, la première promotion du CFA interne du groupe Fnac-Darty lancera à Metz un parcours pour obtenir le titre de Technicien services de l’électroménager connecté. Une deuxième promotion de 15 personnes sera ouverte également à Paris en 2022, puis d’autres dans de grandes villes pour former 250 techniciens réparateurs par an par le biais de l’apprentissage, de contrats de professionnalisation ou de ProA. Avec Tech’Académie, son réseau de CFA hors les murs, près de 500 personnes seront formées par an en 2025 pour répondre aux besoins du plan stratégique du groupe.