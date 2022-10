À l’issue d’une rencontre entre le ministre de la Santé et de la Prévention et les représentants du secteur de l’AMC, jeudi 13 octobre 2022, le gouvernement a annoncé la création d’un nouveau ''comité de dialogue avec les organismes complémentaires'' (CDOC). Ce nouveau comité, qui se réunira au moins deux fois par an, vise à cadrer dans la durée les discussions entre pouvoirs publics et complémentaires santé. Une liste de thèmes à aborder - dans le cadre d’une ''feuille de route pluriannuelle'' - a aussi été communiquée.