La CNSA lance sa cinquième campagne d'information "Ensemble pour l'autonomie"

Le programme "Ensemble pour l’autonomie", composé de 18 courtes vidéos, sera diffusé sur France Télévisions, du 22 août au 21 octobre afin d’informer sur les aides et les solutions possibles pour faire face à la perte d’autonomie. Cinq thèmes seront abordés, notamment "que faire pour éviter les chutes ?", l’allocation journalière de proche aidant, les plateformes d’accompagnement et de répit ou encore la vie en résidence autonomie. La campagne valorise l’information disponible sur le portail www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr, indiqu la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ce lundi 22 août. La CNSA rappelle que "ce site met à disposition une information officielle, complète et accessible pour conduire ses démarches, à travers des articles et vidéos" et "propose également des annuaires et des comparateurs, ainsi que des formulaires et services de demande d’aide en ligne."