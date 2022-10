Directeur de l’IH2EF depuis novembre 2019, l’IGÉSR de 1re classe Charles Torossian est renouvelé dans ses fonctions pour une durée de trois ans à compter du 4 novembre 2022, selon un arrêté paru au Journal officiel le 14 octobre. L’Institut est un service à compétence nationale rattaché à la secrétaire générale, à l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la recherche et des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.