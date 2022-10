L’Unef, l’Alternative et les organisations lycéennes (La voix Lycéenne, Fidl, MNL) appellent à la grève et à la mobilisation le 18 octobre 2022 aux côtés de la CGT, Force ouvrière, la FSU et Solidaires. "Les jeunes se mobilisent aussi, pour leurs conditions de vie et d’études ainsi que pour une réforme des bourses ambitieuse", est-il écrit dans le communiqué intersyndical signé le 13 octobre, qui porte principalement sur l’augmentation des salaires. "Le gouvernement baisse les bourses sous l’inflation, organise l’austérité plutôt que la sobriété en fermant ses universités et certains sites de restauration universitaire", dénonce l’Alternative dans un communiqué envoyé le même jour. L’organisation affirme "se tenir aux côtés des grévistes" et demande "la mise en place d’un revenu étudiant à hauteur minimale du seuil de pauvreté, soit 1 102 € par mois".