Climat Inondations au Nigeria : 500 morts et 1,4 million de déplacés depuis juin (lemonde.fr). Depuis le début de la saison des pluies, de nombreuses régions du pays ont été ravagées par les inondations, faisant craindre une aggravation de l’insécurité alimentaire et de l’inflation. Greta Thunberg, l’impossible légèreté (lemonde.fr). À 15 ans, elle était érigée en icône de la lutte contre le réchauffement climatique. Une notoriété et un engagement qui lui ont valu honneurs...