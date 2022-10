La première classe P-Tech (pathways to technology early college high schools) a vu le jour en 2011 à Brooklyn, sous l’impulsion d’IBM et du gouvernement Obama. En France, le dispositif est inauguré en 2019 dans les académies de Lille et Versailles. Le principe ? Apporter un soutien aux jeunes des filières professionnelles, de la 2nde jusqu’au BTS, grâce à un partenariat Éducation nationale - entreprises privées (1). À Rennes, ce sont les lycéens en bac pro "systèmes numériques" du lycée Coëtlogon qui en bénéficient depuis un an, grâce à l’accompagnement d’Orange, Rennes Métropole et La Poste.