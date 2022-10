"Il faut donner également de nouvelles perspectives en termes de déroulement de carrières et d’évolution professionnelle, davantage adapter la rémunération aux responsabilités", déclare à AEF info Sophie Errante, députée Renaissance de Loire-Atlantique (1) et rapporteure spéciale des crédits la mission "Transformation et Fonction publiques" du PLF pour 2023 pour la commission des Finances de l’Assemblée nationale, notant que "nombre d’agents publics sont désabusés mais toujours convaincus par le sens du service public". L’élue compte en particulier axer son travail sur la formation et les difficultés de recrutement dans la fonction publique. Le manque d’attractivité de certains métiers est selon elle "dû notamment à la dégradation de son image en raison du vieillissement de sa politique RH, son manque d’agilité". Les crédits de la mission seront examinés en commission le 24 octobre.