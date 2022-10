La CGT, FO, Solidaires et la FSU appellent à une journée de grève interprofessionnelle mardi 18 octobre 2022

Alors que de nombreuses stations-service connaissent des difficultés d’approvisionnement en carburant, la grève est reconduite chez TotalEnergies et Esso-ExxonMobil, que le gouvernement a lancé des réquisitions de salariés et que le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, appelle à une hausse des rémunérations, "les organisations syndicales et les organisations de jeunesse signataires décident d’appeler ensemble les travailleuses et travailleurs et la jeunesse à la mobilisation y compris par la grève le mardi 18 octobre pour l’augmentation des salaires, des pensions et minima sociaux, et l’amélioration des conditions de vie et d’études", annoncent-elles le 13 octobre dans un communiqué intersyndical. CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL , MNL , Unef et VL appellent également les salariés, les retraités, les privés d’emploi et la jeunesse "à se mobiliser pour la défense du droit de grève en participant aux rassemblements organisés devant les préfectures et sous-préfectures".