L'Agence du numérique en santé ouvre son guichet de référencement des logiciels de e-santé

Les arrêtés fixant les modalités de référencement et de financement ayant été publiés, l’ ANS ouvrira le 31 août 2021 son guichet de référencement des logiciels de e-santé. "Dans le cadre du Ségur du numérique en santé, l’État met en place un mécanisme de financement de l’équipement logiciel au bénéfice de l’ensemble des acteurs de l’offre de soins, conditionné à un référencement préalable des solutions logicielles par l’ANS", rappelle l’agence ce lundi dans un communiqué. Les éditeurs de logiciels inscrits dans le périmètre du dispositif pourront déposer leur demande de référencement via un portail dédié de gestion des candidatures, "conformément aux orientations portées par la DNS, et en étroite coopération avec les services de la Cnam et de son Centre national de dépôt et d’qgrément (CNDA), du GIE Sesam Vitale, des ARS et de leur maîtrise d’ouvrage régionale déléguée en e-santé (GRADeS)".