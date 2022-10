L’Insa Strasbourg crée officiellement le 13 octobre 2022 son "Centre Gaston Berger", service transversal qui promeut "l’ouverture, notamment sociale", "la diversité" et "l’engagement", a annoncé l’école par communiqué. Ces valeurs sont "celles développées par Gaston Berger, philosophe et haut fonctionnaire qui a co-fondé le 1er Insa à Lyon en 1957", et ont inspiré de telles structures "dans la plupart des Insa de France" (fédérés au sein de l’Institut Gaston Berger). Composé de quatre personnes, ce service va mêler "réflexion et action", avec l’organisation entre autres "d’actions de sensibilisation, de mentorat de collégiens et lycéens, de projets avec les associations pour lutter contre les violences et addictions, etc.". L’objectif ? "Faire de [l']école une organisation inclusive et solidaire, responsable et citoyenne", se félicite Romuald Boné, directeur de l’Insa de Strasbourg.