Dans son rapport sur la supervision et la régulation des risques liés au climat publié le 13 octobre, le Conseil de stabilité financière (FSB) émet des recommandations sur la collecte des données et les approches prudentielles systémiques, comme les tests de résistance. Il évoque également la recherche sur les outils macroprudentiels tels qu’un éventuel renforcement des fonds propres des banques et recommande aux autorités financières de se saisir de ce sujet d’étude. La décision de mener une revue des pratiques à l’aune de ces recommandations sera prise en 2024.