Énergie : Toulouse dévoile 25 mesures "pour consommer moins et mieux"

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc (DVD) a présenté, jeudi 13 octobre 2022, un plan de sobriété énergétique en 25 mesures, visant notamment à réduire la température des bâtiments et équipements publics, l’éclairage public et la fréquence de transports en commun. L’élu a également dressé un point d’étape de la transition énergétique du territoire et a assuré que tous les bâtiments construits par la ville et par la métropole seront désormais équipés de panneaux photovoltaïques.