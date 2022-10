L’Anact publie un guide pratique sur la prévention des risques psychosociaux

Dix questions sur les risques psychosociaux. C’est le nom du guide publié par l’ Anact , dans lequel l’agence "fournit des repères et pistes d’action pour une prévention durable des RPS ", indique-t-elle dans un communiqué, le 17 octobre 2019. Si "ces dernières années, les risques psychosociaux sont devenus une composante à part entière des pratiques de prévention des risques professionnels, il reste encore des marges d’amélioration pour rendre celles-ci plus efficaces et durables", précise l’Anact. Quelles sont les causes des RPS ? Comment les prévenir ? Comment construire un plan d’action ? Y a-t-il un lien entre numérique et RPS ? Le guide tente de répondre à toutes ces questions afin de donner des grilles de compréhension aux entreprises et managers.