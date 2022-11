Au quotidien, l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) accompagne les cadres dans leur parcours professionnel, aide les entreprises dans leurs démarches de recrutement, et analyse les données de l’emploi cadre au travers d’un observatoire. Comme dans beaucoup d’entreprises, la crise sanitaire a rebattu les cartes de son modèle économique, et remis en question l’organisation du travail de ses 1 000 collaborateurs. En juillet 2022, la direction a signé un nouvel accord sur le télétravail avec les trois organisations syndicales représentatives (FO, CFDT et CFE-CGC), proposant un socle commun pour tous en matière de travail à distance, avec la possibilité pour les équipes d’établir leurs propres règles par la voie de l’expérimentation. Vanessa Robert, DRH de l’Apec, détaille pour AEF info comment ce nouveau texte a vu le jour, et quelles en sont les principales dispositions.