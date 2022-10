Le CHU de Limoges a présenté le 11 octobre 2022 un plan pour attirer et fidéliser des personnels. Il s’engage par exemple à raccourcir les délais d’intégration dans la FPH pour infirmiers, aides-soignants et manipulateurs radio. Pour l’ensemble de son plan, qui s’ajoute aux mesures du Ségur de la santé, l’hôpital annonce 3,5 M€ par an, avec des actions "planifiées principalement en 2022 et 2023" et d’autres à plus long cours – tels que l’effort de formation ou la CDisation, elle aussi accélérée, des agents. Dans cette enveloppe, 800 000 d’euros iront au paiement des heures supplémentaires.