Le modèle des APC prend de l’ampleur et s’il venait à s’imposer il représenterait "un vrai danger" tant au niveau financier que pour la qualité des articles publiés, analyse Sylvie Rousset, directrice de la DDOR du CNRS (1), interrogée par AEF info en octobre 2022. Selon une étude publiée par sa direction (2), en plus des 12 M€ dépensés en 2017 par le CNRS en abonnements, 2 M€ l’ont été en frais d’APC. Décrite comme "une photographie de l’état transitoire dans lequel l’édition scientifique se trouve actuellement", elle montre la montée en puissance des récentes plateformes Plos, Frontiers In, MDPI qui pratiquent des taux de rejet des articles "bas par rapport à la moyenne". Pour Sylvie Rousset, "la question porte maintenant sur le développement d’outils alternatifs de publication" pour "limiter la dérive des coûts additionnels grandissant de l’accès ouvert" avec le modèle "auteur-payeur".