Dans son rapport d’évaluation d’Inrae, publié jeudi 20 octobre 2022, le HCERES salue "les efforts considérables qui ont mené à une fusion réussie de l’Inra et d’Irstea et à l’élaboration du plan Inrae 2030". Selon le comité d’évaluation, le nouvel établissement est plus "fort" que la "somme des deux instituts fondateurs" et "s’appuie sur une masse critique de chercheuses et de chercheurs", etc. En revanche, le comité recommande à Inrae de "préciser sa stratégie en matière de partenariats" et de "poursuivre ses efforts en faveur du transfert". Le HCERES formule neuf recommandations.