Selon une étude menée par Ipsos pour les cabinets Artur Hunt et Bona Fidé, les dirigeants et managers de haut niveau français se disent aujourd’hui "engagés dans la transformation de leurs entreprises, satisfaits de leur direction générale, qui leur paraît disposer des capacités et attributs requis, et de leurs relations avec leur N+1". Toutefois, 58 % "des envies d’ailleurs et de démission" dans les mois qui viennent pour changer d’entreprise ou d’activités.