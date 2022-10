Le campus de Rennes de CentraleSupélec a fêté ses 50 ans le 12 octobre 2022. Premier campus de Supélec en région, ouvert en 1972, il devient un campus de CentraleSupélec en 2015, avec la fusion de Centrale Paris et Supélec. À l’occasion de cet anniversaire, Christophe Bidan, directeur du campus rennais, revient pour AEF info sur les évolutions qui ont marqué le site, et surtout sur ses projets : augmentation des effectifs, intégration dans l’EPE Paris-Saclay, projet immobilier, avec l’ambition de devenir "le campus des grandes écoles de Bretagne". Christophe Bidan évoque aussi l’EPE rennais, dont les statuts ont été examinés par le Cneser le 11 octobre 2022, et qui devrait voir le jour le 1er janvier 2023 : "Nous serons un partenaire local de l’université de Rennes", explique le directeur, "ce qui est assez naturel en matière de recherche".