Arrivé au terme de sa convention quadriennale avec l’État, Procivis se félicite d'avoir produit 10 000 logements neufs depuis 2018 et aidé 10 000 ménages en 2021. "Cela prouve l’alignement de notre modèle économique et notre modèle social", souligne son président Yannick Borne auprès d'AEF info. Dans le cadre de la prochaine convention, présentée ce 11 octobre à son conseil d'administration, le réseau entend maintenir ses efforts en faveur de la massification de la rénovation énergétique, notamment dans les copropriétés visées par le Plan initiative copropriétés pour lesquelles il a décaissé plus de 300 millions d’euros depuis 2018. Ses membres seront également incités à élargir leur spectre d’intervention en faveur de l’hébergement d’urgence et la lutte contre la vacance par le biais de l’intermédiation locative sociale.