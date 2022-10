Pour atteindre la neutralité carbone, les collectivités doivent plus que doubler leurs investissements annuels en faveur du climat pour atteindre 12 Md€ jusqu’en 2030, contre 5 Md€ aujourd’hui, estime I4CE vendredi 14 octobre 2022. Des investissements à flécher vers les infrastructures cyclables et ferroviaires, les transports en commun, la rénovation énergétique des bâtiments publics, l’éclairage public et les réseaux de chaleur. "Les collectivités doivent doubler leurs investissements alors qu’elles font face à une hausse des prix de l’énergie", souligne le directeur adjoint Damien Demailly.