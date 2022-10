À l’occasion de la deuxième édition de la "Semaine nationale des pensions de famille", organisée par les acteurs du logement accompagné (1) et la Dihal, des dizaines d’établissements organisent des portes ouvertes du 10 au 16 octobre 2022. Objectif : convaincre les élus, les riverains et les professionnels de la pertinence du dispositif pour loger des personnes nécessitant un accompagnement renforcé. 6 259 nouvelles places ont été ouvertes entre janvier 2017 et juin 2022 (soit 21 704 places au total) quand le plan Logement d’abord en visait 10 000. Habitat et Humanisme, qui gère 52 pensions de famille, appelle les maires à se mobiliser sur les nouveaux projets. Et l’État à mieux planifier leur développement et à taper du poing sur la table quand les objectifs ne sont pas atteints, explique sa directrice générale, Céline Beaujolin, à AEF info le 13 octobre.