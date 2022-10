Les recommandations de la TCFD sur le reporting climatique fêtent leurs cinq ans. Pour l’occasion, le rapport annuel de l’initiative fait le bilan des évolutions depuis 2017. Poussées par la demande des investisseurs, de plus en plus d’entreprises publient des informations climatiques en suivant les recommandations du groupe de travail présidé par Michael Bloomberg. Cependant, elles se limitent souvent à certaines données, liées aux indicateurs et objectifs, négligeant l’aspect stratégique et de gouvernance.