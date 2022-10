Le 6 octobre 2022, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, avec modifications et contre l’avis du gouvernement, la proposition de loi relative à la charge fiscale de la pension alimentaire. Le texte avait été déposé le 23 août 2022 par la députée Aude Luquet (Modem et Indépendants) (lire sur AEF info). Elle comporte un article unique qui permettrait au parent séparé, bénéficiaire d’une pension alimentaire pour son ou ses enfants mineurs, de la déduire de son revenu fiscal de référence. Cette déduction serait limitée à 4 000 euros par enfant et par an et à 12 000 euros par an au total. La proposition de loi doit désormais être examinée au Sénat. Actuellement en cas de séparation des parents, la pension alimentaire s’ajoute, après abattement de 10 %, au revenu imposable du parent qui la reçoit, tandis que le parent qui la verse peut la déduire de son revenu brut global.