C’est un "sursaut" mais qui demeure "fragile" : entre 2020 et 2021, les investissements de l’État, des entreprises, collectivités et ménages français ont augmenté de 18 Md€ pour atteindre 84 Md€, selon le panorama des financements climat 2022 d’I4CE. Un bond qui s’explique par le déploiement du plan de relance mais aussi par la mise en place de nouvelles réglementations dans le secteur automobile. Cependant l’analyse des scénarios "Transition(s) 2050" de l’Ademe montre que le pays doit encore accroître ses investissements de 13 à 30 Md€ par an s’il veut garder le cap de la neutralité carbone.