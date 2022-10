Le groupe Banque mondiale, estime, à la veille de l’ouverture du 20e congrès du parti communiste chinois, que pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2060, le pays aura a besoin de 14 000 à 17 000 milliards de dollars d’investissements supplémentaires dans les infrastructures et technologies vertes, rien que dans les secteurs de l’électricité et des transports. Le rapport dédié aux politiques de climat et de développement en Chine préconise également au pays d’étendre son marché carbone aux secteurs à forte intensité de carbone tels que l’acier, le fer et le ciment.