La cinquième session de négociations sur la biodiversité en haute mer n’ayant pu être conclusive en août dernier, les discussions ont été suspendues et pourraient reprendre en janvier 2023, a appris AEF info le 12 octobre d’une source proche des négociations. La session, potentiellement prévue du 9 au 20 janvier à New York, n’est cependant pas officiellement confirmée. Les consultations se poursuivent et la coalition d’ONG High Seas Alliance évoque auprès d'AEF info d’autres dates en discussion, "en février (6 au 10) ou en août". Les dates choisies devraient être connues "d’ici à la fin du mois". Formellement négocié depuis 2018, le futur traité comporte quatre axes principaux : partage des avantages associés à l’exploitation des ressources génétiques marines, création d’aires protégées, études d’impact sur l’environnement, renforcement des capacités et transfert de technologies.