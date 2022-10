Invité mercredi 12 octobre 2022 de "L’Événement", la nouvelle émission politique de France 2, pour parler de sujets internationaux, et tout particulièrement du conflit en Ukraine, Emmanuel Macron s’est exprimé assez rapidement sur un sujet de politique intérieure alors que la population française est confrontée à des difficultés d’approvisionnement en carburant sur fond de grèves dans les raffineries à l’appel de la CGT et de FO. Le chef de l’État en appelle au dialogue social chez TotalEnergies et affirme que le retour à la normale interviendra "dans le courant de la semaine qui vient".