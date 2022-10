Invité de France 2 dans sa nouvelle émission politique "L’événement" mercredi 12 octobre 2022 au soir, Emmanuel Macron a de nouveau défendu le modèle énergétique français, moins dépendant au charbon et au gaz, face à la crise énergétique provoquée notamment par la guerre en Ukraine. "Si nous voulons en même temps gagner la bataille de l’indépendance, nous devons faire de l’Europe un grand continent électrique qui améliore ses connexions entre les pays, et où il y a beaucoup plus de nucléaire, de renouvelables et de systèmes d’efficacité énergétique", a-t-il ajouté.