Alors que la célébration du 40e anniversaire des missions locales se tient à Tours (Indre-et-Loire) les 13 et 14 octobre, le président de l’Union nationale des missions locales, Stéphane Valli, réaffirme son attachement à la dimension globale de l’accompagnement proposé aux jeunes par ce réseau de quelque 440 associations qui emploient près de 12 000 conseillers. En découle l’ambition de coordonner les politiques d’insertion sociale et professionnelle de ces publics. Par ailleurs engagés dans des négociations salariales, les partenaires sociaux de l’UNML devraient, selon lui, aboutir à un accord, l’employeur autant que le financeur ayant, affirme-t-il, conscience du travail accompli par les professionnels et des conséquences de l’inflation sur leur pouvoir d’achat. Stéphane Valli espère des moyens supplémentaires pour financer ces augmentations salariales actuellement en discussion.