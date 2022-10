Atteintes à la probité : les infractions enregistrées en hausse de 28 % entre 2016 et 2021 (SSMSI)

Depuis 2016, les atteintes à la probité - corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, détournement de fonds publics, etc. - ont augmenté de 28 %, selon une étude du SSMSI, publiée jeudi 27 octobre 2022. La corruption et le détournement de fonds publics sont les principales atteintes à la probité enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2021. L’année précédente, 354 000 personnes auraient été confrontées à des situations de corruption, et la majorité dans le cadre professionnel, selon l’enquête CVS .