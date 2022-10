"Dans les années et les mois à venir, on a un enjeu très fort à changer d’échelle", fait valoir Guillaume Poupard, directeur général de l’Anssi, lors des Assises de la cybersécurité de Monaco, mercredi 12 octobre 2022. Ce changement d’échelle doit contribuer à ce que "chacun soit en mesure de se protéger au juste niveau", de "l’entreprise du CAC 40 ou l’entité la plus sensible de l’État jusqu’au citoyen". L’Anssi va lancer un service pour aider les acteurs publics dans la conception de projets et cybermalveillance.gouv.fr prépare un référentiel de compétences pour les prestataires de services.