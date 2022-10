Dans son "rapport annuel sur l’état de la France 2022" publié ce 12 octobre 2022, le Cese recommande (préconisation n° 9) "une augmentation des moyens financiers et humains pour renforcer la présence des services de l’État dans les territoires ainsi que la qualité et l’accessibilité des services pour tous (transport)". Ce qui implique également "une réflexion sur l’attractivité des métiers de la fonction publique (santé, éducation notamment), y compris territoriale". L’assemblée juge nécessaire d’améliorer les conditions de travail des agents des services publics pour rendre les métiers plus attractifs et de "s’interroger sur les moyens d’améliorer l’efficacité des services publics de proximité". Enfin, le Cese préconise de "renforcer le maillage territorial des services publics", de "favoriser l’inclusion numérique" et de rendre plus accessibles les sites internet administratifs.