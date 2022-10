Un peu moins de six mois après sa nomination à la tête de CampusFrance, Donatienne Hissard expose ses priorités à AEF info, le 11 octobre 2022. Elle revient sur le repositionnement de la stratégie d’attractivité de la France, autour de la "reconquête des marchés asiatiques", du maintien de sa "position favorable" en Afrique et de sa priorité sur l’Europe et les Balkans. Quant à la stratégie "Bienvenue en France", elle dit avoir "bon espoir" d’atteindre la cible du demi-million d’étudiants étrangers accueillis en France d’ici à 2027. Pour ce qui est des frais différenciés pour les étudiants hors UE, elle parle d’une "révolution culturelle à dix ans". Autres sujets évoqués : son souhait d’instaurer une "politique de développement durable au sein de l’agence" et la labellisation "Bienvenue en France", qui concerne 139 établissements du supérieur, dont 69 % sont classés "deux étoiles".