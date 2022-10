En raison d’une grève lancée par FO ESR et le Snasub-FSU le 13 octobre 2022, 22 sites de restauration du Crous de Paris sont fermés. Les organisations s’opposent au redéploiement de 23 postes vacants vers d’autres Crous, en 2022 et 2023. C'est "une tentative de passage en force pour assommer les personnels", selon FO ESR, qui lie la mesure à un plan de retour à l’équilibre financier du Crous de Paris, attendu début 2023. Le directeur général, Thierry Bégué, appelle à ne pas faire "d’amalgame" entre les deux sujets, assurant que le redéploiement concerne des postes restés vacants et que le PREF "ne touchera pas à la masse salariale".