Fin de la visite médicale obligatoire pour tous, partenariats avec d’autres établissements, thématiques de santé ciblées… Sylvie Retailleau présente les grandes lignes de la réforme des SSU, qui deviennent des services universitaires de santé étudiante, le 13 octobre 2022. Les 8,2 M€ inscrits dans le PLF 2023 et dédiés à la réforme sont un "effort conséquent" pour renforcer ces services, déclare-t-elle. Ainsi, une enveloppe d’1,8 M€ ira à la revalorisation des personnels de direction et 6,4 M€ aux RH et au financement de projets. France Universités salue une réforme qui "réaffirme que la santé est au cœur des missions de la vie étudiante" des établissements.