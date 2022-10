Retraites, assurance chômage, RSA, service public de la petite enfance : le HCFP juge les réformes trop floues

Prévision de croissance "un peu élevée", projection d'inflation "sous-estimée" : le Haut Conseil des Finances publiques (HCFP) appelle dans un avis publié le 29 juillet le gouvernement à corriger sa trajectoire de finances publiques jusqu'à 2027 prévues dans le "Pstab"- (lire sur AEF info), qu’il doit envoyer sous peu aux institutions européennes. Il note que les hypothèses du gouvernement comprennent notamment une prévision d’augmentation de l’offre de travail liée à des annonces de réformes (retraites, assurance chômage, RSA, service public de la petite enfance) "dont ni les modalités ni les effets ne sont précisés". "Le gouvernement suppose que ces derniers seront importants et quasi immédiats, ce qui est loin d’être certain", note-t-il. L'exécutif table dans ce document sur une croissance de 2,5 % en 2022 et de 1,4 % en 2023, et une prévision d’inflation de 5 % en 2022 et 3,2% en 2023. Dans une communication présenté au Conseil des ministres ce vendredi, Bercy précise que "le gouvernement aura l'occasion d’exposer de manière détaillée l’ensemble des mesures mises en oeuvre pour assurer cette stratégie à l’automne, lors de la présentation de la nouvelle loi de programmation des finances publiques (LPFP)" qui fixera la trajectoire budgétaire du quinquennat.