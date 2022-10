Les actions des villes en faveur du climat s’avèrent sept fois plus bénéfiques lorsqu’elles ciblent les habitants, et en particulier les plus vulnérables, révèle une étude publiée jeudi 13 octobre 2022 par le CDP. Basée sur les informations communiquées par près de 1 000 villes à travers le monde, cette publication révèle des bénéfices en termes de santé et d’accès à l’eau des plus vulnérables, de création d’emplois, d’inclusion sociale, de qualité de l’air, de l’eau et des sols, d’étendue des espaces verts ou encore de préservation de la biodiversité.