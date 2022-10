Des projets de décret et d’arrêté, qui seront présentés en CTMEN le 26 octobre 2022, indiquent que les primes REP et REP+ seront désormais versées aux enseignants, CPE, AED, AESH, IEN, IA-IPR, conseillers pédagogiques, personnels de direction, administratifs, techniques, sociaux et de santé exerçant en éducation prioritaire. La liste est donc allongée. En revanche, le montant de la prime serait moindre pour les AED et les AESH que pour les autres. L’Unsa demande que cette différence soit transitoire et valable uniquement pour 2023, le Snes-FSU dénonçant aussi "un dispositif à deux vitesses".